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Канада запустить новий проект допомоги Україні на 30 млн доларів

Канада запустить новий проект допомоги Україні на 30 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Канада започатковує новий проект допомоги Україні на 30 мільйонів доларів, одним з пріоритетів якого є розвиток жіночого підприємництва. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінекономрозвитку.

"Канада започатковує новий проект допомоги Україні на загальну суму 30 млн дол., які будуть спрямовані на розвиток підприємців та підприємництва в Україні. Один з пріоритетів - розвиток жіночого підприємництва", - повідомили у МЕРТ.

За даними міністерства, Канада наразі реалізовує 11 проектів міжнародної технічної допомоги Україні, загальний бюджет яких становить 137,5 млн канадських доларів (116,8 млн доларів США).

Нагадаємо, 1 серпня 2017 року вступила в силу угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Угода була підписана 11 липня 2016 року.

За даними Мінекономрозвитку, активізація торгівлі між країнами сприятиме інвестиційній активності, започаткуванню нових виробництв, у тому числі з доданою вартістю, трансферу технологій та створенню нових робочих місць.

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