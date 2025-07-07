Кабмін виділяє понад 440 млн гривень на розбудову ветеранських просторів у 7 громадах

Кабінет міністрів виділяє понад 440 млн гривень на розбудову ветеранських просторів на Житомирщині, Закарпатті, Івано-Франківщині, Київщині, а також у Кременчуцькій, Луцькій та Криворізькій громадах. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

У центрі уваги залишається також ветеранська політика та створення комфортних умов для повернення до цивільного життя. Важливу роль в цьому процесі відіграють ветеранські простори, які будуються по всій країні. Сьогодні виділяємо 446 млн гривень субвенції на місця, аби продовжити розбудову таких просторів. Кошти будуть надані Житомирщині, Закарпаттю, Івано-Франківщині, Київщині, а також Кременчуцькій, Луцькій та Криворізькій громадам. Співфінансування з місцевими бюджетами іде в розмірі 60 на 40 - сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram повідомив, що уряд здійснив розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із розвитку ветеранських просторів в обсязі 446 млн 151,692 тис. гривень, для семи місцевих бюджетів.

Нагадаємо

В Україні поступово збільшується кількість українських захисників, ветеранів, учасників бойових дій серед спецконтингенту та клієнтів пробації. Тому розробляється спеціалізована, корекційна програма для них та тих, хто відбуває покарання.