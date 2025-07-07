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Кабмін виділяє понад 440 млн гривень на розбудову ветеранських просторів у 7 громадах

Київ • УНН

 • 151 перегляди

Кабінет міністрів України виділяє 446,15 мільйона гривень на розбудову ветеранських просторів. Кошти отримають Житомирщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, Київщина, а також Кременчуцька, Луцька та Криворізька громади.

Кабмін виділяє понад 440 млн гривень на розбудову ветеранських просторів у 7 громадах

Кабінет міністрів виділяє понад 440 млн гривень на розбудову ветеранських просторів на Житомирщині, Закарпатті, Івано-Франківщині, Київщині, а також у Кременчуцькій, Луцькій та Криворізькій громадах. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

У центрі уваги залишається також ветеранська політика та створення комфортних умов для повернення до цивільного життя. Важливу роль в цьому процесі відіграють ветеранські простори, які будуються по всій країні. Сьогодні виділяємо 446 млн гривень субвенції на місця, аби продовжити розбудову таких просторів. Кошти будуть надані Житомирщині, Закарпаттю, Івано-Франківщині, Київщині, а також Кременчуцькій, Луцькій та Криворізькій громадам. Співфінансування з місцевими бюджетами іде в розмірі 60 на 40

- сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram повідомив, що уряд здійснив розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із розвитку ветеранських просторів в обсязі 446 млн 151,692 тис. гривень, для семи місцевих бюджетів.

Нагадаємо

В Україні поступово збільшується кількість українських захисників, ветеранів, учасників бойових дій серед спецконтингенту та клієнтів пробації. Тому розробляється спеціалізована, корекційна програма для них та тих, хто відбуває покарання.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Івано-Франківська область
Житомирська область
Київська область
Закарпатська область
Верховна Рада України
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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