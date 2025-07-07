Кабмин выделяет более 440 млн гривен на развитие ветеранских пространств в 7 общинах

Кабинет министров выделяет более 440 млн гривен на развитие ветеранских пространств в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской областях, а также в Кременчугской, Луцкой и Криворожской общинах. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

В центре внимания остается также ветеранская политика и создание комфортных условий для возвращения к гражданской жизни. Важную роль в этом процессе играют ветеранские пространства, которые строятся по всей стране. Сегодня выделяем 446 млн гривен субвенции на места, чтобы продолжить развитие таких пространств. Средства будут предоставлены Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской областям, а также Кременчугской, Луцкой и Криворожской общинам. Софинансирование с местными бюджетами идет в размере 60 на 40 - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что правительство осуществило распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта по развитию ветеранских пространств в объеме 446 млн 151,692 тыс. гривен, для семи местных бюджетов.

Напомним

В Украине постепенно увеличивается количество украинских защитников, ветеранов, участников боевых действий среди спецконтингента и клиентов пробации. Поэтому разрабатывается специализированная, коррекционная программа для них и тех, кто отбывает наказание.