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Кабмін призначив Степанова керівником робіт з ліквідації НС щодо COVID-19

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу підтримав постанову щодо вдосконалення роботи державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з поширенням в Україні коронавірусної хвороби COVID-19, визначивши міністра охорони здоров'я, посаду якого наразі займає Максим Степанов, одним з заступників голови комісії і змінивши керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації щодо COVID-19 на міністра охорони здоров'я, передає кореспондент УНН.

Щодо проекту доповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

З його слів, проект постанови КМУ розроблено з метою вдосконалення роботи державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19.

"Проектом пропонується внести зміни до положення про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та НС, зокрема розширити повноваження державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з вжиттям заходів, пов’язаних з поширенням на території України коронавірусноі хвороби COVID-19, визначити міністра охорони здоров'я одним з заступників голови комісії, змінити керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації на міністра охорони здоров'я", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, раніше, 25 березня, Кабмін призначав головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної НС природного характеру державного рівня.

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