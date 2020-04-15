Кабмін призначив Степанова керівником робіт з ліквідації НС щодо COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу підтримав постанову щодо вдосконалення роботи державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з поширенням в Україні коронавірусної хвороби COVID-19, визначивши міністра охорони здоров'я, посаду якого наразі займає Максим Степанов, одним з заступників голови комісії і змінивши керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації щодо COVID-19 на міністра охорони здоров'я, передає кореспондент УНН.
Щодо проекту доповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
З його слів, проект постанови КМУ розроблено з метою вдосконалення роботи державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19.
"Проектом пропонується внести зміни до положення про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та НС, зокрема розширити повноваження державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з вжиттям заходів, пов’язаних з поширенням на території України коронавірусноі хвороби COVID-19, визначити міністра охорони здоров'я одним з заступників голови комісії, змінити керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації на міністра охорони здоров'я", - повідомив Степанов.
Нагадаємо, раніше, 25 березня, Кабмін призначав головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної НС природного характеру державного рівня.