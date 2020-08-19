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Кабмін не дає "Енергоатому" повторити долю "Центренерго" - радник Міненерго

Кабмін не дає "Енергоатому" повторити долю "Центренерго" - радник Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Продаж атомної електроенергії бізнесу за ціною, яка не покриває потреби державного "Енергоатому" - це повторення негативного досвіду "Центренерго". Про це в ефірі одного з телеканалів заявив радник в. о. міністра енергетики Олександр Трохимець, передає УНН.

Він нагадав, що "Енергоатом" сам просив у міністерства надати йому право продажу частини електроенергії населенню за одну копійку. Ще частину продукту НАЕК хотів збувати на вільному ринку електроенергії, гарантуючи, що підприємство не буде збитковим. Втім, це "Енергоатому" не вдалося.

"Я так розумію, вони хочуть продавати дешевше собівартості. Але якщо уряд заплющить на це очі, ми побачимо ще одне "Центренерго" тільки розміром на цілу країну і з загрозою для ядерної безпеки. Бо якщо не вистачатиме коштів на експлуатацію атомних енергоблоків - це закінчиться дуже плачевно для країни, і уряд такого в жодному випадку не допустить", - наголосив радник в.о. міністра.

"Енергоатому" потрібно порахувати свою економіку, додав Трохимець.

"А ще - підприємство має перестати спекулювати і підбурювати працівників, як вони це зробили сьогодні, а пояснити і уряду, і міністерству, і своїм людям, що необхідно робити", - додав він.

Нагадаємо, обидві державні генеруючі компанії - "Центренерго" і "Енергоатом" - пов’язують з бізнесом Ігоря Коломойського. Повідомлялось, що Коломойський постачав "Центренерго" російське вугілля. А в цей час українські шахтарі знаходилися у простої через відсутність попиту з боку "Центренерго".

Водночас "Енергоатом" збуває свою електроенергію феросплавним заводам Коломойського. Тому постанова Кабміну про заборону збуту електроенергії по заниженим цінам, вочевидь, не сподобалася бізнесмену, вважають експерти.

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