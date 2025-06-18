Ізраїль змусив Трампа переглянути свою позицію щодо ударів по Ірану - NYT

Перші місяці свого нового терміну президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стримував спроби Ізраїлю атакувати ядерну програму Ірану. Проте після початку війни його позиція різко змінилася і тепер очільник Білого дому розмірковує над введенням американських військових до Ірану, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

До кінця минулого місяця американські розвідувальні служби, які стежили за військовою діяльністю Ізраїлю та обговореннями серед політичного керівництва країни, дійшли вражаючого висновку: прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу планував неминучий напад на ядерну програму Ірану, за участю Сполучених Штатів чи без неї.

Нетаньягу понад десять років попереджав, що перш ніж Іран досягне точки, коли зможе швидко створити ядерну зброю, необхідний потужний військовий напад. Однак він завжди відступав після того, як кілька американських президентів, побоюючись наслідків чергової ескалації на Близькому Сході, заявляли йому, що Сполучені Штати не допомагатимуть у нападі.

Але цього разу, за оцінкою американської розвідки, Нетаньягу готував не лише обмежений удар по ядерних об'єктах, а й набагато масштабнішу атаку, яка могла б поставити під загрозу сам іранський режим. До того ж він був готовий діяти самостійно.

Ця розвідувальна інформація поставила президента Трампа перед складним вибором. Він зосередився на дипломатичних зусиллях, щоб переконати Іран відмовитися від своїх ядерних амбіцій, і вже придушив одну спробу Нетаньягу у квітні переконати його, що настав час для військового нападу на Іран.

Під час напруженої телефонної розмови наприкінці травня Трамп знову застеріг ізраїльського лідера від одностороннього нападу, який би зірвав дипломатичні переговори. Але протягом останніх кількох тижнів посадовцям адміністрації Трампа ставало дедалі очевидніше, що цього разу вони можуть не зупинити Нетаньягу.

Водночас Трамп втрачав терпіння щодо Ірану через повільні темпи переговорів і почав робити висновок, що переговори можуть ні до чого не призвести.

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Всупереч заявам Ізраїлю, високопосадовці адміністрації Трампа не знали про жодні нові розвідувальні дані, які б свідчили про те, що іранці поспішають створити ядерну бомбу. Цей крок, який би виправдав превентивний удар.

Але, бачачи, що вони, найімовірніше, не зможуть стримати Нетаньягу і більше не керують подіями, радники Трампа зважили альтернативи.

З одного боку, вони сиділи склавши руки та нічого не робили, а потім вирішували наступні кроки, як тільки стало зрозуміло, наскільки Іран був ослаблений атакою. З іншого боку, вони приєдналися до Ізраїлю у військовому наступі, можливо, аж до примусового примусу до зміни режиму в Ірані.

Трамп обрав золоту середину, запропонувавши Ізраїлю поки що нерозкриту підтримку з боку розвідувального співтовариства США для здійснення нападу, а потім посиливши тиск на Тегеран, щоб той негайно пішов на поступки за столом переговорів або зіткнувся з продовженням військового наступу.

Через п'ять днів після того, як Ізраїль розпочав атаку, позиція Трампа продовжує змінюватися. Адміністрація Білого дому спочатку дистанціювалася від ударів, потім почала публічно підтримувати їх, коли початковий військовий успіх Ізраїлю став очевидним.

Зараз Трамп серйозно розглядає можливість відправки американських літаків для заправки ізраїльських бойових літаків та спроби знищити глибокопідземний ядерний об'єкт Ірану у Фордо за допомогою бомб, вагою до 14 тонн. Цей крок, який ознаменував би приголомшливий поворот від його опозиції до будь-яких військових дій лише два місяці тому, поки ще існував шанс на дипломатичне вирішення.

Ця криза також виявила розкол у партії Трампа між тими, хто схильний рефлекторно захищати Ізраїль, найближчого союзника Америки в регіоні, та тими, хто налаштований не допустити подальшого занурення Сполучених Штатів у цикл насильства на Близькому Сході.

Посередині був Трамп, який мав намір заблокувати шлях Ірану до бомби та був розірваний між культивуванням власного іміджу сили та потенційними стратегічними та політичними наслідками агресивних дій проти Ірану.

Доповнення

Адміністрація Трампа обговорює можливість зустрічі з Іраном цього тижня. Мета перемовин - ядерна угода та припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.