Ізраїль змусив Трампа переглянути свою позицію щодо ударів по Ірану - NYT

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
Ексклюзив
09:18 • 7826 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
08:06 • 19722 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
06:55 • 21761 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
18 червня, 03:00 • 40255 перегляди
18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
17 червня, 16:49 • 80016 перегляди
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
17 червня, 10:46 • 208679 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 218096 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 198930 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 228153 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 192427 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
50%
748мм
Популярнi новини
Окупанти просунулися біля 3 населених пунктів на Сумщині та Донеччині – карти DeepState18 червня, 00:22 • 40691 перегляди
У Бельгії дослідник знайшов маєток із винним погребом та "скарбами" XVIII століття18 червня, 01:41 • 13496 перегляди
G7 не опублікує спільну заяву щодо України через опір з боку США18 червня, 02:08 • 51716 перегляди
Зеленський скасував пресконференцію в Калгарі та повертається до Києва18 червня, 02:35 • 26106 перегляди
Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 2104:45 • 59375 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 112797 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 340778 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 382624 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 385390 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 454966 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Железняк Ярослав Іванович
Клименко Ігор Володимирович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Israel
Kyiv
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 71723 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 157459 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 131462 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 143693 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 203438 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Facebook
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Fox News Channel

Ізраїль змусив Трампа переглянути свою позицію щодо ударів по Ірану - NYT

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

На початку свого терміну Трамп стримував Ізраїль від атак на Іран. Але тепер, він розглядає можливість військової підтримки Ізраїлю, що стало поворотом у політиці США.

Ізраїль змусив Трампа переглянути свою позицію щодо ударів по Ірану - NYT

Перші місяці свого нового терміну президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стримував спроби Ізраїлю атакувати ядерну програму Ірану. Проте після початку війни його позиція різко змінилася і тепер очільник Білого дому розмірковує над введенням американських військових до Ірану, пише УНН з посиланням на The New York Times.  

Деталі

До кінця минулого місяця американські розвідувальні служби, які стежили за військовою діяльністю Ізраїлю та обговореннями серед політичного керівництва країни, дійшли вражаючого висновку: прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу планував неминучий напад на ядерну програму Ірану, за участю Сполучених Штатів чи без неї.

Нетаньягу понад десять років попереджав, що перш ніж Іран досягне точки, коли зможе швидко створити ядерну зброю, необхідний потужний військовий напад. Однак він завжди відступав після того, як кілька американських президентів, побоюючись наслідків чергової ескалації на Близькому Сході, заявляли йому, що Сполучені Штати не допомагатимуть у нападі.

Але цього разу, за оцінкою американської розвідки, Нетаньягу готував не лише обмежений удар по ядерних об'єктах, а й набагато масштабнішу атаку, яка могла б поставити під загрозу сам іранський режим. До того ж він був готовий діяти самостійно.

Ця розвідувальна інформація поставила президента Трампа перед складним вибором. Він зосередився на дипломатичних зусиллях, щоб переконати Іран відмовитися від своїх ядерних амбіцій, і вже придушив одну спробу Нетаньягу у квітні переконати його, що настав час для військового нападу на Іран.

Під час напруженої телефонної розмови наприкінці травня Трамп знову застеріг ізраїльського лідера від одностороннього нападу, який би зірвав дипломатичні переговори. Але протягом останніх кількох тижнів посадовцям адміністрації Трампа ставало дедалі очевидніше, що цього разу вони можуть не зупинити Нетаньягу.

Водночас Трамп втрачав терпіння щодо Ірану через повільні темпи переговорів і почав робити висновок, що переговори можуть ні до чого не призвести.

Трамп закликав мешканців Тегерана до термінової евакуації17.06.25, 03:33 • 5448 переглядiв

США втягується у війну проти Ірану 

Всупереч заявам Ізраїлю, високопосадовці адміністрації Трампа не знали про жодні нові розвідувальні дані, які б свідчили про те, що іранці поспішають створити ядерну бомбу. Цей крок, який би виправдав превентивний удар.

Але, бачачи, що вони, найімовірніше, не зможуть стримати Нетаньягу і більше не керують подіями, радники Трампа зважили альтернативи.

З одного боку, вони сиділи склавши руки та нічого не робили, а потім вирішували наступні кроки, як тільки стало зрозуміло, наскільки Іран був ослаблений атакою. З іншого боку, вони приєдналися до Ізраїлю у військовому наступі, можливо, аж до примусового примусу до зміни режиму в Ірані.

Трамп обрав золоту середину, запропонувавши Ізраїлю поки що нерозкриту підтримку з боку розвідувального співтовариства США для здійснення нападу, а потім посиливши тиск на Тегеран, щоб той негайно пішов на поступки за столом переговорів або зіткнувся з продовженням військового наступу.

Через п'ять днів після того, як Ізраїль розпочав атаку, позиція Трампа продовжує змінюватися. Адміністрація Білого дому спочатку дистанціювалася від ударів, потім почала публічно підтримувати їх, коли початковий військовий успіх Ізраїлю став очевидним.

Зараз Трамп серйозно розглядає можливість відправки американських літаків для заправки ізраїльських бойових літаків та спроби знищити глибокопідземний ядерний об'єкт Ірану у Фордо за допомогою бомб, вагою до 14 тонн. Цей крок, який ознаменував би приголомшливий поворот від його опозиції до будь-яких військових дій лише два місяці тому, поки ще існував шанс на дипломатичне вирішення.

Ця криза також виявила розкол у партії Трампа між тими, хто схильний рефлекторно захищати Ізраїль, найближчого союзника Америки в регіоні, та тими, хто налаштований не допустити подальшого занурення Сполучених Штатів у цикл насильства на Близькому Сході.

Посередині був Трамп, який мав намір заблокувати шлях Ірану до бомби та був розірваний між культивуванням власного іміджу сили та потенційними стратегічними та політичними наслідками агресивних дій проти Ірану.

Доповнення 

Адміністрація Трампа обговорює можливість зустрічі з Іраном цього тижня. Мета перемовин - ядерна угода та припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Israel
Нью-Йорк таймс
Білий дім
Дональд Трамп
Тегеран
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9