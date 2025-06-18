Израиль заставил Трампа пересмотреть свою позицию по ударам по Ирану - NYT

Первые месяцы своего нового срока президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сдерживал попытки Израиля атаковать ядерную программу Ирана. Однако после начала войны его позиция резко изменилась и теперь глава Белого дома размышляет над введением американских военных в Иран, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

К концу прошлого месяца американские разведывательные службы, следившие за военной деятельностью Израиля и обсуждениями среди политического руководства страны, пришли к поразительному выводу: премьер-министр Биньямин Нетаньяху планировал неминуемое нападение на ядерную программу Ирана, с участием Соединенных Штатов или без нее.

Нетаньяху более десяти лет предупреждал, что прежде чем Иран достигнет точки, когда сможет быстро создать ядерное оружие, необходим мощный военный напад. Однако он всегда отступал после того, как несколько американских президентов, опасаясь последствий очередной эскалации на Ближнем Востоке, заявляли ему, что Соединенные Штаты не будут помогать в нападении.

Но на этот раз, по оценке американской разведки, Нетаньяху готовил не только ограниченный удар по ядерным объектам, но и гораздо более масштабную атаку, которая могла бы поставить под угрозу сам иранский режим. К тому же он был готов действовать самостоятельно.

Эта разведывательная информация поставила президента Трампа перед сложным выбором. Он сосредоточился на дипломатических усилиях, чтобы убедить Иран отказаться от своих ядерных амбиций, и уже подавил одну попытку Нетаньяху в апреле убедить его, что пришло время для военного нападения на Иран.

Во время напряженного телефонного разговора в конце мая Трамп снова предостерег израильского лидера от одностороннего нападения, которое бы сорвало дипломатические переговоры. Но в течение последних нескольких недель должностным лицам администрации Трампа становилось все более очевидно, что на этот раз они могут не остановить Нетаньяху.

В то же время Трамп терял терпение в отношении Ирана из-за медленных темпов переговоров и начал делать вывод, что переговоры могут ни к чему не привести.

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Вопреки заявлениям Израиля, высокопоставленные чиновники администрации Трампа не знали о каких-либо новых разведывательных данных, свидетельствующих о том, что иранцы спешат создать ядерную бомбу. Этот шаг, который бы оправдал превентивный удар.

Но, видя, что они, скорее всего, не смогут сдержать Нетаньяху и больше не управляют событиями, советники Трампа взвесили альтернативы.

С одной стороны, они сидели сложа руки и ничего не делали, а потом решали следующие шаги, как только стало понятно, насколько Иран был ослаблен атакой. С другой стороны, они присоединились к Израилю в военном наступлении, возможно, вплоть до принудительного принуждения к смене режима в Иране.

Трамп выбрал золотую середину, предложив Израилю пока что нераскрытую поддержку со стороны разведывательного сообщества США для осуществления нападения, а затем усилив давление на Тегеран, чтобы тот немедленно пошел на уступки за столом переговоров или столкнулся с продолжением военного наступления.

Через пять дней после того, как Израиль начал атаку, позиция Трампа продолжает меняться. Администрация Белого дома сначала дистанцировалась от ударов, затем начала публично поддерживать их, когда первоначальный военный успех Израиля стал очевидным.

Сейчас Трамп серьезно рассматривает возможность отправки американских самолетов для заправки израильских боевых самолетов и попытки уничтожить глубокоподземный ядерный объект Ирана в Фордо с помощью бомб, весом до 14 тонн. Этот шаг, который ознаменовал бы ошеломляющий поворот от его оппозиции к любым военным действиям всего два месяца назад, пока еще существовал шанс на дипломатическое решение.

Этот кризис также выявил раскол в партии Трампа между теми, кто склонен рефлекторно защищать Израиль, ближайшего союзника Америки в регионе, и теми, кто настроен не допустить дальнейшего погружения Соединенных Штатов в цикл насилия на Ближнем Востоке.

Посередине был Трамп, который намеревался заблокировать путь Ирана к бомбе и был разорван между культивированием собственного имиджа силы и потенциальными стратегическими и политическими последствиями агрессивных действий против Ирана.

Дополнение

Администрация Трампа обсуждает возможность встречи с Ираном на этой неделе. Цель переговоров - ядерное соглашение и прекращение огня между Ираном и Израилем.