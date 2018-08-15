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Індія планує до 2022 року самостійно відправити людину в космос

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Індія збирається до 2022 року спрямувати в космос першу власну пілотовану місію. Про це заявив прем’єр-міністр країни Нарендра Моді з нагоди святкування Дня незалежності, передає УНН з посиланням на місцевий телеканал NDTV.

Індія планує до 2022 року самостійно відправити людину в космос

“Індія завжди була розвиненою в галузі космічної науки. Але ми вирішили, що до 2022 року, коли виповниться 75 років з моменту здобуття Індією незалежності, або раніше, син або дочка Індії попрямує в космос з триколором в руках”, — наводить телеканал його слова.

Раніше повідомлялося, що Індійська організація космічних досліджень веде роботи, які дозволять відправити на орбіту національний екіпаж на власному індійському кораблі.

Як повідомляв УНН, Бразилія і США будуть працювати над угодою про захист технологій, яка дозволить домовитися про оренду космодрому Алкантара, розташованого в штаті Мараньян на північному сході південноамериканської країни.

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