Индия планирует к 2022 году самостоятельно отправить человека в космос

“Индия всегда была продвинутой в области космической науки. Но мы решили, что к 2022 году, когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, или раньше, сын или дочь Индии направится в космос с триколором в руках”, — приводит телеканал его слова.

Ранее сообщалось, что Индийская организация космических исследований ведет работы, которые позволят отправить на орбиту национальный экипаж на собственном индийском корабле.

Как сообщал УНН, Бразилия и США будут работать над соглашением о защите технологий, которое позволит договориться об аренде космодрома Алкантара, расположенного в штате Мараньян на северо-востоке южноамериканской страны.