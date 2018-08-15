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Индия планирует к 2022 году самостоятельно отправить человека в космос

Киев • УНН

 • 16124 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Индия собирается до 2022 года направить в космос первую собственную пилотируемую миссию. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди по случаю празднования Дня независимости, передает УНН со ссылкой на местный телеканал NDTV.

Индия планирует к 2022 году самостоятельно отправить человека в космос

“Индия всегда была продвинутой в области космической науки. Но мы решили, что к 2022 году, когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, или раньше, сын или дочь Индии направится в космос с триколором в руках”, — приводит телеканал его слова.

Ранее сообщалось, что Индийская организация космических исследований ведет работы, которые позволят отправить на орбиту национальный экипаж на собственном индийском корабле.

Как сообщал УНН, Бразилия и США будут работать над соглашением о защите технологий, которое позволит договориться об аренде космодрома Алкантара, расположенного в штате Мараньян на северо-востоке южноамериканской страны.

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