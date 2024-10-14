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Індія планує створити плацдарм у боротьбі за комерційний космос - Reuters

Київ • УНН

 • 14709 перегляди

Індія планує зосередитись на обробці космічних даних та запуску малих супутників. Країна прагне надавати економічно ефективні послуги для секторів, де високоякісні дані є цінним ресурсом.

Індія планує створити плацдарм у боротьбі за комерційний космос - Reuters

Космічну стратегію Індії пропонується пов’язати зі збиранням космічних даних, створенням невеликих супутників, та готувати їх запуск у межах невисоких витрат.

Пише УНН із посиланням на Reuters.

За словами офіційних осіб, в Індії є план створити плацдарм у боротьбі за комерційний простір. Йдеться не про виклик таким важковаговикам, як SpaceX, а про опрацювання космічних даних, створення невеликих супутників та їх запуск на орбіту – все це в межах не надто високих витрат.

Також Індія прагне забезпечити економічно ефективні послуги та апаратне забезпечення для таких секторів, як зв’язок, сільське господарство та виробництво товарів, де високоякісні дані є цінним ресурсом.

Світ перейшов від супутників розміром з літак Boeing до супутників розміром з ноутбук. .. Це сектор, в якому Індія може перемогти, замість того, щоб кидати виклик важким запускам, де домінує Ілон Маск. Країна вже має історичну перевагу в аналізі та інтерпретації даних

- сказав АК Бхатт, генеральний директор Індійської космічної асоціації.

Нагадаємо

Індія стала другим найбільшим постачальником заборонених технологій для рф - Bloomberg. 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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