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Индия планирует создать плацдарм в борьбе за коммерческий космос - Reuters

Индия планирует создать плацдарм в борьбе за коммерческий космос - Reuters

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 07:15  •  6370 просмотра

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Индия планирует сосредоточиться на обработке космических данных и запуске малых спутников. Страна стремится предоставлять экономически эффективные услуги для секторов, где высококачественные данные являются ценным ресурсом.

Космическую стратегию Индии предлагается связать со сбором космических данных, созданием небольших спутников, и готовить их запуск в пределах невысоких затрат.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

По словам официальных лиц, у Индии есть план создать плацдарм в борьбе за коммерческое пространство. Речь идет не о вызове таким тяжеловесам, как SpaceX, а об обработке космических данных, создании небольших спутников и их запуске на орбиту - все это в рамках не слишком высоких затрат.

Также Индия стремится обеспечить экономически эффективные услуги и аппаратное обеспечение для таких секторов, как связь, сельское хозяйство и производство товаров, где высококачественные данные являются ценным ресурсом.

Мир перешел от спутников размером с самолет Boeing к спутникам размером с ноутбук. Это сектор, в котором Индия может победить, вместо того, чтобы бросать вызов тяжелым запускам, где доминирует Илон Маск. Страна уже имеет историческое преимущество в анализе и интерпретации данных

- сказал АК Бхатт, генеральный директор Индийской космической ассоциации.

Напомним,

Индия стала вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий для рф - Bloomberg. 

Спутники Маска «блокируют» возможность заглянуть во вселенную - исследователи.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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