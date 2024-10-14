Индия планирует создать плацдарм в борьбе за коммерческий космос - Reuters
Киев • УНН
Индия планирует сосредоточиться на обработке космических данных и запуске малых спутников. Страна стремится предоставлять экономически эффективные услуги для секторов, где высококачественные данные являются ценным ресурсом.
Космическую стратегию Индии предлагается связать со сбором космических данных, созданием небольших спутников, и готовить их запуск в пределах невысоких затрат.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
По словам официальных лиц, у Индии есть план создать плацдарм в борьбе за коммерческое пространство. Речь идет не о вызове таким тяжеловесам, как SpaceX, а об обработке космических данных, создании небольших спутников и их запуске на орбиту - все это в рамках не слишком высоких затрат.
Также Индия стремится обеспечить экономически эффективные услуги и аппаратное обеспечение для таких секторов, как связь, сельское хозяйство и производство товаров, где высококачественные данные являются ценным ресурсом.
Мир перешел от спутников размером с самолет Boeing к спутникам размером с ноутбук. Это сектор, в котором Индия может победить, вместо того, чтобы бросать вызов тяжелым запускам, где доминирует Илон Маск. Страна уже имеет историческое преимущество в анализе и интерпретации данных
Напомним,
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