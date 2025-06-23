Голова СБУ про співпрацю з іноземними партнерами: в багатьох речах дуже допомагають

Коментуючи співпрацю з іноземними партнерами голова СБУ Василь Малюк заявив, що вони не домінують, часто навчаються в Служби безпеки. Але в багатьох речах вони дуже допомагають. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, на якому був присутній кореспондент УНН.

Ми самостійна суверенна країна. У нас з партнерами взаємна повага, співпраця. Вони не домінують, часто у нас навчаються. Вони у фільмах художніх бачать те, що ми робимо зараз власними руками. Але в багатьох речах вони дуже допомагають, і серед них є ті, кого ми називаємо бойовими побратимами. Ті, кого я ставлю в зразок, з ким постійно спілкуюсь. Вони – наше бойове братство - заявив Малюк.

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Доповнення

3 березня стало відомо про рішення адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Згодом США відновили обмін розвідувальними даними з Україною за дорученням президента Дональда Трампа.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф в березні під час виступу перед колегією Сенату США заявляв, що українці битимуться голими руками, якщо їх не влаштують умови мирної угоди.