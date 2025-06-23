Голова СБУ про співпрацю з іноземними партнерами: в багатьох речах дуже допомагають
Київ • УНН
Голова СБУ Василь Малюк розповів про співпрацю з іноземними партнерами, зазначивши, що вони не домінують, а часто навчаються в Служби безпеки, але надають значну допомогу. Він підкреслив взаємну повагу та співпрацю, порівнявши деяких партнерів з бойовими побратимами.
Коментуючи співпрацю з іноземними партнерами голова СБУ Василь Малюк заявив, що вони не домінують, часто навчаються в Служби безпеки. Але в багатьох речах вони дуже допомагають. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, на якому був присутній кореспондент УНН.
Ми самостійна суверенна країна. У нас з партнерами взаємна повага, співпраця. Вони не домінують, часто у нас навчаються. Вони у фільмах художніх бачать те, що ми робимо зараз власними руками. Але в багатьох речах вони дуже допомагають, і серед них є ті, кого ми називаємо бойовими побратимами. Ті, кого я ставлю в зразок, з ким постійно спілкуюсь. Вони – наше бойове братство
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Доповнення
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