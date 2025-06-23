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Голова СБУ про співпрацю з іноземними партнерами: в багатьох речах дуже допомагають

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк розповів про співпрацю з іноземними партнерами, зазначивши, що вони не домінують, а часто навчаються в Служби безпеки, але надають значну допомогу. Він підкреслив взаємну повагу та співпрацю, порівнявши деяких партнерів з бойовими побратимами.

Голова СБУ про співпрацю з іноземними партнерами: в багатьох речах дуже допомагають

Коментуючи співпрацю з іноземними партнерами голова СБУ Василь Малюк заявив, що вони не домінують, часто навчаються в Служби безпеки. Але в багатьох речах вони дуже допомагають. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, на якому був присутній кореспондент УНН.

Ми самостійна суверенна країна. У нас з партнерами взаємна повага, співпраця. Вони не домінують, часто у нас навчаються. Вони у фільмах художніх бачать те, що ми робимо зараз власними руками. Але в багатьох речах вони дуже допомагають, і серед них є ті, кого ми називаємо бойовими побратимами. Ті, кого я ставлю в зразок, з ким постійно спілкуюсь. Вони – наше бойове братство

- заявив Малюк.

"Killhouse": бійці СБУ потрапили до переліку героїв українського тактичного мілітарі-екшен трилера14.05.25, 20:51 • 3333 перегляди

Доповнення

3 березня стало відомо про рішення адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Згодом США відновили обмін розвідувальними даними з Україною за дорученням президента Дональда Трампа.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф в березні під час виступу перед колегією Сенату США заявляв, що українці битимуться голими руками, якщо їх не влаштують умови мирної угоди.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Джон Реткліфф (політик)
Джей Ді Венс
Малюк Василь Васильович
Центральне розвідувальне управління
Служба безпеки України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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