Глава СБУ о сотрудничестве с иностранными партнерами: во многих вещах очень помогают

Комментируя сотрудничество с иностранными партнерами, глава СБУ Василий Малюк заявил, что они не доминируют, часто учатся у Службы безопасности. Но во многих вещах они очень помогают. Об этом он сказал во время общения с журналистами, на котором присутствовал корреспондент УНН.

Мы самостоятельная суверенная страна. У нас с партнерами взаимное уважение, сотрудничество. Они не доминируют, часто у нас учатся. Они в фильмах художественных видят то, что мы делаем сейчас собственными руками. Но во многих вещах они очень помогают, и среди них есть те, кого мы называем боевыми побратимами. Те, кого я ставлю в образец, с кем постоянно общаюсь. Они – наше боевое братство - заявил Малюк.

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Дополнение

3 марта стало известно о решении администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки в Овальном кабинете во время встречи президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Впоследствии США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной по поручению президента Дональда Трампа.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в марте во время выступления перед коллегией Сената США заявлял, что украинцы будут драться голыми руками, если их не устроят условия мирного соглашения.