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Глава СБУ о сотрудничестве с иностранными партнерами: во многих вещах очень помогают

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Глава СБУ Василий Малюк рассказал о сотрудничестве с иностранными партнерами, отметив, что они не доминируют, а часто учатся у Службы безопасности, но оказывают значительную помощь. Он подчеркнул взаимное уважение и сотрудничество, сравнив некоторых партнеров с боевыми побратимами.

Глава СБУ о сотрудничестве с иностранными партнерами: во многих вещах очень помогают

Комментируя сотрудничество с иностранными партнерами, глава СБУ Василий Малюк заявил, что они не доминируют, часто учатся у Службы безопасности. Но во многих вещах они очень помогают. Об этом он сказал во время общения с журналистами, на котором присутствовал корреспондент УНН.

Мы самостоятельная суверенная страна. У нас с партнерами взаимное уважение, сотрудничество. Они не доминируют, часто у нас учатся. Они в фильмах художественных видят то, что мы делаем сейчас собственными руками. Но во многих вещах они очень помогают, и среди них есть те, кого мы называем боевыми побратимами. Те, кого я ставлю в образец, с кем постоянно общаюсь. Они – наше боевое братство

- заявил Малюк.

"Killhouse": бойцы СБУ попали в перечень героев украинского тактического милитари-экшен триллера14.05.25, 20:51 • 3333 просмотра

Дополнение

3 марта стало известно о решении администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки в Овальном кабинете во время встречи президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Впоследствии США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной по поручению президента Дональда Трампа.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в марте во время выступления перед коллегией Сената США заявлял, что украинцы будут драться голыми руками, если их не устроят условия мирного соглашения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Джон Ратклифф
Джей Ди Вэнс
Василий Малюк
Центральное разведывательное управление
Служба безопасности Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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