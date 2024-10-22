Генштаб: на фронті за добу 134 бої, понад третина - на Покровському напрямку

На фронті за минулу добу сталося 134 бої, найбільше - понад третина - на Покровському напрямку, операція в Курській області триває, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 22 жовтня, пише УНН.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу максимальних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, а також 82 авіаудари, зокрема скинув 136 КАБ. Крім цього, здійснив більш як чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 154 - із реактивних систем залпового вогню.

Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, як вказано, завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника і уразили два мости.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Торського та Тернів.

Здійснюючи бомбардування на Сіверському напрямку, противник атакував тричі, Верхньокам'янське, Переїзне та Білогорівку.

За підтримки авіації на Краматорському напрямку окупанти атакували Часів Яр. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 наступальних і штурмових дій агресора поблизу Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак в районах Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки, Зоряного, Гострого та Антонівки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 12 атак наших позицій в напрямку Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого.

За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції були атаковані неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили чотири штурми, противник успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав по Курщині 41 авіаудар, застосувавши 68 керованих авіабомб, до того ж здійснив 260 обстрілів районів населених пунктів", - вказали у Генштабі.

Як зазначили у Генштабі, наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.

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