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Генштаб: на фронте за сутки 134 боя, более трети - на Покровском направлении

Генштаб: на фронте за сутки 134 боя, более трети - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 05:19  •  6760 просмотра

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За минувшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения, из них 46 на Покровском направлении. Противник нанес 2 ракетных и 82 авиаудара, совершил более 4000 обстрелов. Операция в Курской области продолжается.

На фронте за минувшие сутки произошло 134 боя, больше всего - более трети - на Покровском направлении, операция в Курской области продолжается, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 22 октября, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу максимальные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, а также 82 авиаудара, в частности сбросил 136 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 154 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и поразили два моста.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло три боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло пять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Зеленого Гая, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться неподалеку Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Торского и Тернов.

Осуществляя бомбардировку на Сиверском направлении, противник атаковал трижды, Верхнекаменское, Переездное и Белогоровку.

При поддержке авиации на Краматорском направлении оккупанты атаковали Часов Яр. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 наступательных и штурмовых действий агрессора вблизи Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак в районах Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Катериновки, Зоряного, Острого и Антоновки. 

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил 12 атак наших позиций в направлении Богоявленки, Новоукраинки и Золотого.

За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции были атакованы неподалеку Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили четыре штурма, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курской области 41 авиаудар, применив 68 управляемых авиабомб, к тому же совершил 260 обстрелов районов населенных пунктов", - указали в Генштабе.

Как отметили в Генштабе, наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

ВСУ: рф потеряла 1350 военных и 8 танков22 октября 2024, 04:46 • 10238 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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