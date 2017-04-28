ГПУ планує, що до Дня Незалежності розпочнуться судові процеси проти С.Курченка та О.Клименка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України планує, що до Дня Незалежності розпочнуться судові процеси проти бізнесмена Сергія Курченка та колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"Ми плануємо не пізніше Дня Незалежності реалізувати судові процеси щодо Курченка і Клименка, які підозрюються у розграбуванні країни на колосальні суми", - повідомила вона.
Нагадаємо, ключового фігуранта справи С.Курченка затримали на Сумщині.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.