ГПУ планирует, что ко Дню Независимости начнутся судебные процессы против С.Курченка и А.Клименко

"Мы планируем не позднее Дня Независимости реализовать судебные процессы по Курченко и Клименко, которые подозреваются в разграблении страны на колоссальные суммы", - сообщила она.

Напомним, ключевого фигуранта дела С.Курченка задержали в Сумской области.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.