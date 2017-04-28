ГПУ планирует, что ко Дню Независимости начнутся судебные процессы против С.Курченка и А.Клименко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины планирует, что ко Дню Независимости начнутся судебные процессы против бизнесмена Сергея Курченко и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Мы планируем не позднее Дня Независимости реализовать судебные процессы по Курченко и Клименко, которые подозреваются в разграблении страны на колоссальные суммы", - сообщила она.
Напомним, ключевого фигуранта дела С.Курченка задержали в Сумской области.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.