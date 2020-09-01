Гетманцев озвучив план боротьби з "тінню" в АПК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Підприємства аграрного сектору підлягають первинному та обов'язковому фінансовому моніторингу. Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Це стосується усіх підприємств АПК. Виключень ні для кого немає, і це - правильно", - підкреслив він.
Нардеп додав, що фінансовий моніторинг сприяє підвищенню податкової доброчесності. Однак не напряму.
"Інститут фінансового моніторингу та податкове право, що протидіє ухиленню від оподаткування, напряму не пов'язані. Тобто не можна у межах фінмоніторингу відслідковувати ухилення від оподаткування", - пояснив він.
Разом з тим, боротися з тінізацією в агропромисловому комплексі потрібно. Це повинні робити законодавчі та виконавчі органи влади.
"Це треба робити двома шляхами: податковий контроль за діяльністю зернотрейдерів та шляхом виведення із тіні обробки землі. До речі, на це спрямований законопроект №3131д (законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції, - ред.)", - додав Гетманцев.
Нагадаємо, у схемах ухилення від сплати податків фігурують не тільки "чорні" фермери, а й великі компанії, зокрема іноземні.
УНН повідомляв, що американська Cargill, яка купує у фермерів агропродукцію, а потім її експортує - часто потрапляє у поле зору правоохоронців саме через роботу з фіктивними підприємствами, внаслідок чого страждає репутація великої американської корпорації.