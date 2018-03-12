Геращенко запропонувала попросити Єврокомісію провести експертизу законопроектів щодо УА з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Перший віце-спікер Ірина Геращенко пропонує звернутися до представництва Європейської комісії з проханням провести технічну експертизу законопроектів з імплементації Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Про це вона повідомила під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій та груп, передає кореспондент УНН.
“Звертаюся до голови Верховної Ради з проханням, щоб ми звернулися до представництва Європейської комісії в Україні з проханням, щоб по 57 законопроектам, які стосуються імплементації Угоди про асоціацію, нам надали технічну експертизу”, — заявила І.Геращенко.
За словами першого віце-спікера, щоб законопроекти, які є частиною імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, відповідали нормам європейського права.
Нагадаємо, раніше І.Геращенко заявляла, що в Кабміні досі немає департаменту для експертизи законопроектів щодо Угоди про асоціацію України з Європейським союзом.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада цього тижня планує розглянути до шести законопроектів на виконання УА з ЄС.