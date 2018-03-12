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Геращенко предложила попросить Еврокомиссию провести экспертизу законопроектов по СА с ЕС

Геращенко предложила попросить Еврокомиссию провести экспертизу законопроектов по СА с ЕС

Киев  •  УНН

 • 10145 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Первый вице-спикер Ирина Геращенко предлагает обратиться в представительство Европейской комиссии с просьбой провести техническую экспертизу законопроектов по имплементации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Об этом она сообщила во время заседания Согласительного совета руководителей фракций и групп, передает корреспондент УНН.

"Обращаюсь к председателю Верховной Рады с просьбой, чтобы мы обратились в представительство Европейской комиссии в Украине с просьбой, чтобы по 57 законопроектам, которые касаются имплементации Соглашения об ассоциации, нам предоставили техническую экспертизу", - заявила И.Геращенко.

По словам первого вице-спикера, чтобы законопроекты, которые являются частью имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, отвечали нормам европейского права.

Напомним, ранее И.Геращенко заявляла, что в Кабмине пока нет департамента для экспертизы законопроектов по Соглашению об ассоциации Украины с Европейским союзом.

Как сообщал УНН, Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть до шести законопроектов на выполнение СА с ЕС.

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