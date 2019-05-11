"Гент" українців здобув першу перемогу у другій частині чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У восьмому турі вирішальної частини чемпіонату Бельгії “Гент” футболістів збірної України Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна на виїзді зустрічався із “Стандардом”. Про це повідомляє ФФУ, передає УНН.
Яремчук з’явився у стартовому складі та відіграв до 85-ї хвилини, Пластун вийшов на поле на 31-й хвилині, замінивши травмованого партнера, а Безус усю зустріч провів на лаві для запасних.
Сама гра закінчилася перемогою гостей — 3:2, причому вирішальний м’яч влетів у ворота льєжців на 90+5-й хвилині. Таким чином, команда українців здобула свою першу перемогу в чемпіонській частині сезону.
Сказано, що маючи в активі 29 очок, “Гент” посідає останню, шосту сходинку в таблиці.
Додамо, в цьому сезоні Яремчук провів у складі свого бельгійського клубу 44 матчі, в яких забив 12 м’ячів та віддав дві результативні передачі.