"Гент" украинцев одержал первую победу во второй части чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В восьмом туре решающей части чемпионата Бельгии “Гент” футболистов сборной Украины Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна на выезде встречался с “Стандардом”. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
Яремчук появился в стартовом составе и отыграл до 85-й минуты, Пластун вышел на поле на 31-й минуте, заменив травмированного партнера, а Безус всю встречу провел на скамейке запасных.
Сама игра закончилась победой гостей — 3:2, причем решающий мяч влетел в ворота льежцев на 90+5-й минуте. Таким образом, команда украинцев одержала свою первую победу в чемпионской части сезона.
Сказано, что имея в активе 29 очков, “Гент” занимает последнюю, шестую строчку в таблице.
Добавим, в этом сезоне Яремчук провел в составе своего бельгийского клуба 44 матча, в которых забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.