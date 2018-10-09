Генштаб: перед пожежею на арсеналі під Ічнею пролунало чотири вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Перед пожежею на складах боєприпасів під Ічнею у Чернігівській області було помічено чотири вибухи – по два у різних місцях арсеналу. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Родіон Тимошенко, передає кореспондент УНН.
"Було два вибухи одночасно і в іншому кінці арсеналу ще два… Інтенсивність вибухів у різних місцях говорить, що це диверсія", - сказав Тимошенко.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Орієнтовно на складах знаходиться 88 тис. тонн боєприпасів.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.