Генштаб: перед пожежею на арсеналі під Ічнею пролунало чотири вибухи

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Перед пожежею на складах боєприпасів під Ічнею у Чернігівській області було помічено чотири вибухи – по два у різних місцях арсеналу. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Родіон Тимошенко, передає кореспондент УНН.