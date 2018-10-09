Генштаб: перед пожаром на арсенале под Ичней прогремело четыре взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Перед пожаром на складах боеприпасов под Ичней в Черниговской области было замечено четыре взрыва - по два в разных местах арсенала. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Родион Тимошенко, передает корреспондент УНН.
"Было два взрыва одновременно и в другом конце арсенала еще два... Интенсивность взрывов в разных местах говорит, что это диверсия", - сказал Тимошенко.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. Ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.