Футболісту Насрі на рік продовжили дискваліфікацію

Етичний і дисциплінарний інспектор виступили проти попереднього терміну покарання гравця, який становив шість місяців. З урахуванням обставин справи і поведінки футболіста на їх думку застосована санкція в цьому випадку мала становити два роки відсторонення.



В рамках цих процедур гравець вступив в офіційні переговори з ВАДА, Французьким антидопінговим агентством "Agence Francaise de Lutte contre le Dopage" (AFLD) і Етичним та дисциплінарним інспектором. Результати цих переговорів надали ідентичний запит, який містить в якості належного дисциплінарного покарання проти гравця призупиненням професійних виступів на вісімнадцять місяців починаючи з 1 липня 2017 року.



Зазначимо, що призупинення виступів гравця розпочалося 1 липня 2017 року. Таким чином, Насрі дозволено повернутися на тренування з будь-яким футбольним клубом, що почнеться з 1 листопада 2018 року.



Додамо, що раніше Насрі виступав за англійські "Арсенал", "Манчестер Сіті", іспанську "Севілью". Вигравав два чемпіонства Англії, два Кубки футбольної ліги, Суперкубок Англії. Також в його активі 41 проведений матч за збірну Франції.