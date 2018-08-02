Футболісту Насрі на рік продовжили дискваліфікацію

ukru
Ексклюзив
17:08 • 2277 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 30386 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 52048 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 67543 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 64815 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 105210 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 149784 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187584 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 274788 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166829 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
82 %
750 мм
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 59646 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 114123 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 97986 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 82573 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 74372 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 67534 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 143181 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 274786 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 207437 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 235840 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 11790 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 28084 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 30153 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 33375 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 59673 перегляди
Актуальне
Футболісту Насрі на рік продовжили дискваліфікацію

Футболісту Насрі на рік продовжили дискваліфікацію

Київ • УНН

 • 9224 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. УЄФА подовжив термін дії дискваліфікації колишнього футболіста збірної Франції та "Манчестер Сіті" Саміра Насрі, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.

Етичний і дисциплінарний інспектор виступили проти попереднього терміну покарання гравця, який становив шість місяців. З урахуванням обставин справи і поведінки футболіста на їх думку застосована санкція в цьому випадку мала становити два роки відсторонення.

В рамках цих процедур гравець вступив в офіційні переговори з ВАДА, Французьким антидопінговим агентством "Agence Francaise de Lutte contre le Dopage" (AFLD) і Етичним та дисциплінарним інспектором. Результати цих переговорів надали ідентичний запит, який містить в якості належного дисциплінарного покарання проти гравця призупиненням професійних виступів на вісімнадцять місяців починаючи з 1 липня 2017 року.

Зазначимо, що призупинення виступів гравця розпочалося 1 липня 2017 року. Таким чином, Насрі дозволено повернутися на тренування з будь-яким футбольним клубом, що почнеться з 1 листопада 2018 року.

Додамо, що раніше Насрі виступав за англійські "Арсенал", "Манчестер Сіті", іспанську "Севілью". Вигравав два чемпіонства Англії, два Кубки футбольної ліги, Суперкубок Англії. Також в його активі 41 проведений матч за збірну Франції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$279.12
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,937.90
S&P 500
$5,772.04
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,057.49
Ethereum
$2,068.65