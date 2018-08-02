Футболисту Насри на год продлили дисквалификацию

Этический и дисциплинарный инспектор выступили против предыдущего срока наказания игрока, который составлял шесть месяцев. С учетом обстоятельств дела и поведения футболиста по их мнению применена санкция в этом случае должна была составить два года отстранения.



В рамках этих процедур игрок вступил в официальные переговоры с ВАДА, Французским антидопинговым агентством "Agence Francaise de Lutte contre le Dopage" (AFLD) и этическим и дисциплинарным инспектором. Результаты этих переговоров предоставили идентичный запрос, содержащий в качестве надлежащего дисциплинарного наказания против игрока с приостановлением профессиональных выступлений на восемнадцать месяцев начиная с 1 июля 2017 года.



Отметим, что приостановление выступлений игрока началось 1 июля 2017. Таким образом, Насри разрешено вернуться на тренировку с любым футбольным клубом, который начнется с 1 ноября 2018 года.



Добавим, что ранее Насри выступал за английский "Арсенал", "Манчестер Сити", испанскую "Севилью". Выигрывал два чемпионства Англии, два Кубка футбольной лиги, Суперкубок Англии. Также в его активе 41 проведенный матч за сборную Франции.