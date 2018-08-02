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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Футболисту Насри на год продлили дисквалификацию

Футболисту Насри на год продлили дисквалификацию

Киев  •  УНН

 • 9223 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. УЕФА продлил срок действия дисквалификации бывшего футболиста сборной Франции и "Манчестер Сити" Самира Насри, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Этический и дисциплинарный инспектор выступили против предыдущего срока наказания игрока, который составлял шесть месяцев. С учетом обстоятельств дела и поведения футболиста по их мнению применена санкция в этом случае должна была составить два года отстранения.

В рамках этих процедур игрок вступил в официальные переговоры с ВАДА, Французским антидопинговым агентством "Agence Francaise de Lutte contre le Dopage" (AFLD) и этическим и дисциплинарным инспектором. Результаты этих переговоров предоставили идентичный запрос, содержащий в качестве надлежащего дисциплинарного наказания против игрока с приостановлением профессиональных выступлений на восемнадцать месяцев начиная с 1 июля 2017 года.

Отметим, что приостановление выступлений игрока началось 1 июля 2017. Таким образом, Насри разрешено вернуться на тренировку с любым футбольным клубом, который начнется с 1 ноября 2018 года.

Добавим, что ранее Насри выступал за английский "Арсенал", "Манчестер Сити", испанскую "Севилью". Выигрывал два чемпионства Англии, два Кубка футбольной лиги, Суперкубок Англии. Также в его активе 41 проведенный матч за сборную Франции.

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