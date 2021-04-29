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Футбол: галицьке дербі УПЛ завершилося нічиєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. ПФК “Львів” і “Рух” зіграли внічию в перенесеному матчі 18-го туру Української Прем’єр-Ліги, передає УНН з посиланням на сайт ліги.

Деталі

Галицьке дербі стало протистоянням за шість очок між командами, які намагаються втриматися в УПЛ.

Активнішими більшу частину поєдинку були рухівці: вони частіше атакували, довше володіли м’ячем. Вони ж і настирливіше розпочали гру, врешті, зумівши відкрити рахунок за чверть години після стартового свистка, однак гол був скасований.

Це не зупинило “жовто-чорних”, які продовжували атакувати. Втім, підопічні Анатолія Безсмертного, дочекавшись зручної нагоди, вискочили у стрімку контратаку, зумівши відкрити рахунок.

Опісля, як до завершення першого тайму, так і на початку другого, футболісти “Руху” продовжували частіше тримати м’яч під контролем. Тим не менше “Львів” доволі впевнено тримав оборону, аж поки не сталися дві події, котрі перевернули гру: мова про гол формальних гостей і вилучення гравця формальних господарів поля. За наслідком цього команда Івана Федика стала нападати ще більшими силами, натомість їхній опонент іще уважніше почав діяти в обороні. Завершальні 20 хвилин минули в майже безперервних атаках “жовто-чорних”, але рахунок цього вечора більше не змінювався — 1:1.

За “Львів” голом відзначився ганець Ернест (33 хв), а у відповідь забивав Кондраков.

Доповнення

“Львів” з 25 очками йде 9-м — 25 очок, а “Рух” — 12-й (21 бал).

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