Футбол: галицкий дерби УПЛ завершилось ничьей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. ПФК "Львов" и "Движение" сыграли вничью в перенесенном матче 18-го тура Украинской Премьер-Лиги, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
Галицкое дерби стало противостоянием за шесть очков между командами, которые пытаются удержаться в УПЛ.
Активнее большую часть поединка были руховцы: они чаще атаковали, дольше владели мячом. Они и настойчивее начали игру, наконец, сумев открыть счет за четверть часа после стартового свистка, однако гол был отменен.
Это не остановило “желто-черных”, которые продолжали атаковать. Впрочем, подопечные Анатолия Бессмертного, дождавшись удобного момента, выскочили в стремительную контратаку, сумев открыть счет.
Затем, как до окончания первого тайма, так и в начале второго, футболисты “Движения” продолжали чаще держать мяч под контролем. Тем не менее “Львов” довольно уверенно держал оборону, пока не произошли два события, которые перевернули игре: речь о голе формальных гостей и удаление игрока формальных хозяев поля. По следствием этого команда Ивана Федько стала нападать еще больше силами, зато их оппонент еще внимательнее стал действовать в обороне. Заключительные 20 минут прошли в почти непрерывных атаках “желто-черных”, но счет в этот вечер больше не менялся — 1: 1.
За “Львов” голом отметился ганец Эрнест (33 мин), а в ответ забивал Кондраков.
Дополнение
“Львов” с 25 очками идет 9-м — 25 очков, а “Движение” — 12-й (21 балл).