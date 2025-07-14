Фонд Андрія Матюхи підтримав реалізацію міжнародної благодійної інсталяції ORIGAMI for UKRAINE в Києві

Фасад Музею історії Києва з 9 квітня прикрашає дивовижний арт-об'єкт ORIGAMI for UKRAINE, реалізований за підтримки Фонду Андрія Матюхи. Мистецька інсталяція створена у рамках співпраці Бельгії та України. 5000 символічних птахів залишатимуться з нами до осені і привертатимуть увагу до масштабного збору коштів для військових реабілітаційних центрів.

Проєкт об’єднав митців, дітей, чиновників і дипломатів з різних країн. Його автор — бельгійський художник Шарль Кайсін, відомий своїми роботами з Hermès, Rolls-Royce і Cartier. До створення птахів також долучились київські діти, що зробило інсталяцію ще більш особливою.

Організатори переконані, що мистецтво — це потужний інструмент, котрий має силу гуртувати та здатен торкатися самої душі. За кілька місяців інсталяцію побачили понад 20 тисяч відвідувачів музею і просто перехожих. Арт-об'єкт особисто відвідали посол Іспанії, представники Осло, Лейпцига, десятки міжнародних делегацій.

"Ми не одні. І ця інсталяція стала символом єдності та підтримки з боку партнерів. У кожному птаху виблискує чиясь підтримка, чийсь жест добра. Це голоси людей, які не змовчали", — каже Андрій Матюха.

ORIGAMI for UKRAINE уже зібрала понад 55 тисяч євро на допомогу київському реабілітаційному центру. Кампанія триває, тому будь-хто може долучитись до збору, придбавши птаха всього за 10 євро.