Фонд Андрея Матюхи поддержал реализацию международной благотворительной инсталляции ORIGAMI for UKRAINE в Киеве

$41.780.04
48.840.13
ukenru
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
12:42 • 7672 просмотра
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
12:26 • 14821 просмотра
Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно
10:15 • 20444 просмотра
50 тысяч гривен единовременно и около 7 тысяч каждый месяц: Кабмин согласовал увеличение помощи до и после рождения ребенка
08:14 • 28965 просмотра
Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы
Эксклюзив
07:47 • 35940 просмотра
«Эту воду в принципе нельзя употреблять»: подробности массового отравления на Закарпатье
14 июля, 06:59 • 33219 просмотра
Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники
14 июля, 06:07 • 33924 просмотра
Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции
Эксклюзив
14 июля, 06:03 • 30822 просмотра
Почему ежи стали активны днем: признак ли это экологических проблем в Украине
14 июля, 04:09 • 37407 просмотра
Трамп сегодня объявит о предоставлении Украине наступательного оружия - Axios
13 июля, 18:39 • 36585 просмотра
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3м/с
27%
749мм
Популярные новости
Погода в Украине 14 июля: где ожидать грозы и жару до +37°14 июля, 03:59 • 18739 просмотра
Атака россиян на Сумщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома14 июля, 06:11 • 41801 просмотра
Переговоры о прекращении войны: россия обвиняет Украину и США в "нежелании договариваться"14 июля, 07:12 • 23172 просмотра
"Роуминговый безвиз" с ЕС: Украина одобрила открытие сектора10:45 • 19984 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 20394 просмотра
публикации
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 21069 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 266663 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 260895 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 244839 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 261373 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Днепропетровская область
Ровненская область
Реклама
УНН Lite
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA11:18 • 11646 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 39648 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 36794 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 121866 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 85732 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR
Хранитель

Фонд Андрея Матюхи поддержал реализацию международной благотворительной инсталляции ORIGAMI for UKRAINE в Киеве

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Фасад Музея истории Киева украшает арт-объект ORIGAMI for UKRAINE, созданный при поддержке Фонда Андрея Матюхи. Инсталляция из 5000 птиц собирает средства для военных реабилитационных центров, уже собрано более 55 тысяч евро.

Фонд Андрея Матюхи поддержал реализацию международной благотворительной инсталляции ORIGAMI for UKRAINE в Киеве

Фасад Музея истории Киева с 9 апреля украшает удивительный арт-объект ORIGAMI for UKRAINE, реализованный при поддержке Фонда Андрея Матюхи. Художественная инсталляция создана в рамках сотрудничества Бельгии и Украины. 5000 символических птиц останутся с нами до осени и будут привлекать внимание к масштабному сбору средств для военных реабилитационных центров.

Проект объединил художников, детей, чиновников и дипломатов из разных стран. Его автор — бельгийский художник Шарль Кайсин, известный своими работами с Hermès, Rolls-Royce и Cartier. К созданию птиц также присоединились киевские дети, что сделало инсталляцию ещё более особенной.

Организаторы убеждены, что искусство — это мощный инструмент, способный объединять и затрагивать самую душу. За несколько месяцев инсталляцию увидели более 20 тысяч посетителей музея и просто прохожих. Арт-объект лично посетили посол Испании, представители Осло, Лейпцига, десятки международных делегаций.

"Мы не одни. И эта инсталляция стала символом единства и поддержки со стороны партнёров. В каждой птице сверкает чья-то поддержка, чей-то жест доброй воли. Это голоса людей, которые не промолчали", — говорит Андрей Матюха.

ORIGAMI for UKRAINE уже собрало более 55 тысяч евро на помощь киевскому реабилитационному центру. Кампания продолжается, поэтому любой желающий может присоединиться к сбору, купив птицу всего за 10 евро.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКультура
Андрей Матюха
Фонд Андрея Матюхи
благотворительность
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9