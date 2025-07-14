Фонд Андрея Матюхи поддержал реализацию международной благотворительной инсталляции ORIGAMI for UKRAINE в Киеве

Фасад Музея истории Киева с 9 апреля украшает удивительный арт-объект ORIGAMI for UKRAINE, реализованный при поддержке Фонда Андрея Матюхи. Художественная инсталляция создана в рамках сотрудничества Бельгии и Украины. 5000 символических птиц останутся с нами до осени и будут привлекать внимание к масштабному сбору средств для военных реабилитационных центров.

Проект объединил художников, детей, чиновников и дипломатов из разных стран. Его автор — бельгийский художник Шарль Кайсин, известный своими работами с Hermès, Rolls-Royce и Cartier. К созданию птиц также присоединились киевские дети, что сделало инсталляцию ещё более особенной.

Организаторы убеждены, что искусство — это мощный инструмент, способный объединять и затрагивать самую душу. За несколько месяцев инсталляцию увидели более 20 тысяч посетителей музея и просто прохожих. Арт-объект лично посетили посол Испании, представители Осло, Лейпцига, десятки международных делегаций.

"Мы не одни. И эта инсталляция стала символом единства и поддержки со стороны партнёров. В каждой птице сверкает чья-то поддержка, чей-то жест доброй воли. Это голоса людей, которые не промолчали", — говорит Андрей Матюха.

ORIGAMI for UKRAINE уже собрало более 55 тысяч евро на помощь киевскому реабилитационному центру. Кампания продолжается, поэтому любой желающий может присоединиться к сбору, купив птицу всего за 10 евро.