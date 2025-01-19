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Фіцо назвав візит опозиції до України "жестом підлабузництва"

Фіцо назвав візит опозиції до України "жестом підлабузництва"

Київ • УНН

 • 61444 перегляди

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо назвав візит опозиційних депутатів до Києва "жестом підлабузництва". Він заявив, що не підтримає членство України в НАТО та погрожує ветувати подальшу допомогу ЄС Києву.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва, де вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, і назвав це "жестом підлабузництва". Про це повідомляє Pravda, пише УНН.

Деталі

Серед іншого, Фіцо звинуватив депутатів опозиції у підготовці державного перевороту і наголосив, що чинна влада "буде готова до всього, особливо до можливого "Майдану".

Також він заявив, що словацькі опозиційні політики "цілували каблучку Зеленському" та нібито обіцяли йому підтримку членства України в НАТО у разі приходу до влади.

За його словами опозиція обіцяла, що Словаччина долучиться до відправлення контингенту західних військ в Україну.

Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не запропонує відправити війська в Україну, щоб їхня зброя була направлена проти рф,

– заявив Фіцо.

Стосовно припинення транзиту російського газу через Україну він пригрозив відповіддю, а також накласти вето на подальшу допомогу Євросоюзу для Києва.

"Роберт Фіцо - прем'єр-міністр Словаччини, а не український слуга", - сказав він.

Нагадаємо

17 Січня Президент України провів зустріч з лідером опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шимечкою. Сторони обговорили питання енергетичної безпеки та підтримки України.

13 січня, словацький прем'єр Роберт Фіцо запросив Президента Володимира Зеленського на переговори щодо припинення транзиту російського газу через Україну. Він пропонував зустрітися для переговорів на території Словаччини, поблизу кордону з Україною.  

Президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, але запросив словацького прем’єра до Києва у п'ятницю.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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