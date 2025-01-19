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Фицо назвал визит оппозиции в Украину "жестом подхалимства"

Фицо назвал визит оппозиции в Украину "жестом подхалимства"

Киев  •  УНН

 • 999 просмотра

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Премьер Словакии Роберт Фицо назвал визит оппозиционных депутатов в Киев «жестом подхалимства». Он заявил, что не поддержит членство Украины в НАТО и угрожает ветировать дальнейшую помощь ЕС Киеву.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на недавний визит депутатов словацкого парламента в Киев, где они встретились с президентом Владимиром Зеленским, и назвал это "жестом подхалимства". Об этом сообщает Pravda, пишет УНН.

Детали

Среди прочего, Фицо обвинил депутатов оппозиции в подготовке государственного переворота и подчеркнул, что действующая власть "будет готова ко всему, особенно к возможному „Майдану".

Также он заявил, что словацкие оппозиционные политики "целовали кольцо Зеленскому" и якобы обещали ему поддержку членства Украины в НАТО в случае прихода к власти.

По его словам оппозиция обещала, что Словакия присоединится к отправке контингента западных войск в Украину.

Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы их оружие было направлено против рф,

- заявил Фицо.

Относительно прекращения транзита российского газа через Украину он пригрозил ответом, а также наложить вето на дальнейшую помощь Евросоюза для Киева.

"Роберт Фицо - премьер-министр Словакии, а не украинский слуга", - сказал он.

Напомним

17 января Президент Украины провел встречу с лидером оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой. Стороны обсудили вопросы энергетической безопасности и поддержки Украины.

13 января, словацкий премьер Роберт Фицо пригласил Президента Владимира Зеленского на переговоры о прекращении транзита российского газа через Украину. Он предлагал встретиться для переговоров на территории Словакии, вблизи границы с Украиной.  

Президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, но пригласил словацкого премьера в Киев в пятницу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
natoNATO
robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев

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