Фінляндія висловила жаль після заходу військового корабля в води РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Фінляндія висловила жаль після того, як її військовий корабель помилково зайшов в російські територіальні води. Про це повідомляється на сайті фінських ВМС, пише УНН.
Інцидент стався 1 серпня в східній частині Фінської затоки. Мінний загороджувач Hämeenmaa увійшов в російські води приблизно на 600 м, виявив помилку, негайно покинув територію і повідомив про подію. Після цього фінська влада зв’язалися з російською і висловила жаль.
У вересні 2018 року фінська влада в свою чергу запідозрила в перетині свого кордону в районі Архіпелагового моря російський вітрильник. Втім, згодом з’ясувалося, що порушення не було: вітрильник виконував законний транзит, він знаходився на території Фінляндії 20 хвилин.
Як повідомляв УНН, ФСБ РФ вчиняє провокативні дії на Азовському морі.