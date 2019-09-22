Фіналіст Ліги чемпіонів вчетверте в сезоні втратив очки в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У шостому турі Прем'єр-ліги Англії фіналіст Ліги чемпіонів лондонський "Тоттенхем" зазнав фіаско у гостях від "Лестеру", передає кореспондент УНН.
Лондонському колективу вдалося вийти вперед у баталії. Єдиний гол у першій 45-хвилинці оформив Гаррі Кейн. Бомбардиру вдався курйозний гол. Після контакту із суперником, він втратив рівновагу, але у падінні зумів завдати результативної спроби.
Позитивний результат у "Тоттенхема" відібрали Рікарду Перейра та Меддісон, які забивали на 69 і 85 хвилинах – 2:1.
Таким чином, "шпори" мають в своєму активі 8 очок – 5 місце. Крім того клуб Почеттіно виграв лише два матчі в 6 зустрічах при 2 поразках.
Додамо, "Лестер Сіті" набрав 11 очок і піднявся на 2-е місце в турнірній таблиці АПЛ.