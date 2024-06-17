Естонія передала українським правоохоронцям понад три десятки авто

У неділю, 16 червня, Департамент поліції і прикордонної охорони Естонської Республіки передав українським правоохоронцям 31 автомобіль. Про це пише УНН з посиланням на МВС.

Деталі

Генеральний директор Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії Егерт Белічев особисто керував одним з авто під час їх переїзду до кордону України. За його словами, всі поліцейські Естонії, які долучились до цієї акції - перевозили авто у вільний від служби час, але охочих було навіть більше, аніж потрібно.

В Естонії ми сприймаємо українців не просто як наших друзів, а навіть більше, як частину своєї родини. І ми будемо продовжувати нашу співпрацю, адже в такі важкі часи кожна частинка допомоги може відіграти свою роль.

У Нацполіції додали, що 16 автомобілів Skoda Octavia та 15 Volkswagen Tiguan на яких працювали правоохоронці Естонії, вже сьогодні відправились працювати у прикордонних регіонах - в Чернігівській та Житомирській областях.

Доповнення

Голова Національної поліції України Іван Вигівський розповів, що від початку повномасштабної навали ворог знищив 304 автівки поліції, та ще 1 228 авто були захоплені ворогом на тимчасово окупованих територіях.

За нашу щоденну роботу ворог полює на поліцейських, бомбить і нищить наші підрозділи та автомобілі. (...) Саме тому в цей важкий момент для нас цінна та важлива підтримка партнерів