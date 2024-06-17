Эстония передала украинским правоохранителям более трех десятков авто

В воскресенье, 16 июня, Департамент полиции и пограничной охраны Эстонской Республики передал украинским правоохранителям 31 автомобиль. Об этом пишет УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Беличев лично руководил одним из авто во время их переезда к границе Украины. По его словам, все полицейские Эстонии, которые присоединились к этой акции - перевозили авто в свободное от службы время, но желающих было даже больше, чем нужно.

В Эстонии мы воспринимаем украинцев не просто как наших друзей, а даже больше, как часть своей семьи. И мы будем продолжать наше сотрудничество, ведь в такие трудные времена каждая частичка помощи может сыграть свою роль. - отметил Эгерт Беличев.

В Нацполиции добавили, что 16 автомобилей Skoda Octavia и 15 Volkswagen Tiguan на которых работали правоохранители Эстонии, уже сегодня отправились работать в приграничных регионах - в Черниговской и Житомирской областях.

Дополнение

Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, что с начала полномасштабного нашествия враг уничтожил 304 машины полиции, и еще 1 228 авто были захвачены врагом на временно оккупированных территориях.

За нашу ежедневную работу враг охотится на полицейских, бомбит и уничтожает наши подразделения и автомобили. (...) Именно поэтому в этот трудный момент для нас ценна и важна поддержка партнеров - подчеркнул Выговский

Напомним

Зимой президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передала украинским правоохранителям 50 автомобилей Toyota 4x4 Prado.