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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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Естонія депортувала громадянина України через зв'язки з фсб

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Естонія анулювала дозвіл на проживання українця Станіслава Матлака, який контактував з фсб. Його видворили з країни та передали владі України.

Естонія депортувала громадянина України через зв'язки з фсб

Естонія анулювала дозвіл на проживання. та передала українській владі громадянина України Станіслава Матлака, який підтримував контакти з російською фсб. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

За пропозицією Поліції безпеки Естонії (КаПо) Департамент поліції та прикордонної охорони анулював посвідку на проживання Матлака з міркувань національної безпеки. Він проживав у країні з 2019 року

- йдеться у повідомленні.

КаПо встановила, що українець мав контакти з російською спецслужбою фсб і своїми діями підтримував агресію росії проти України. Департамент поліції та прикордонної охорони видворив Матлака з території Естонії та передав його українській владі для подальших дій.

Усі іноземні громадяни, які проживають і перебувають в Естонії, а також громадяни Естонії зобов'язані повідомляти Поліції безпеки про контакти з іноземними спецслужбами

- зазначила прессекретар КаПо Марта Тууль.

Вона закликала тих, хто опинився під впливом ворожих розвідок, звертатися до Поліції безпеки за адресою [email protected].

"Естонія - демократична держава, яка підтримує людей. Але надзвичайно важливо, щоб самі громадяни проявляли ініціативу та бажання вийти з пасток, у які потрапили через дії ворожих спецслужб", - підкреслила Тууль.

Нагадаємо

У Німеччині заарештовано трьох громадян України, підозрюваних у плануванні атак на вантажний транспорт в інтересах Росії. Вони планували відправлення посилок з вибухівкою в Україну.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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