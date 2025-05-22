Естонія депортувала громадянина України через зв'язки з фсб
Київ • УНН
Естонія анулювала дозвіл на проживання українця Станіслава Матлака, який контактував з фсб. Його видворили з країни та передали владі України.
Естонія анулювала дозвіл на проживання. та передала українській владі громадянина України Станіслава Матлака, який підтримував контакти з російською фсб. Про це повідомляє ERR, пише УНН.
За пропозицією Поліції безпеки Естонії (КаПо) Департамент поліції та прикордонної охорони анулював посвідку на проживання Матлака з міркувань національної безпеки. Він проживав у країні з 2019 року
КаПо встановила, що українець мав контакти з російською спецслужбою фсб і своїми діями підтримував агресію росії проти України. Департамент поліції та прикордонної охорони видворив Матлака з території Естонії та передав його українській владі для подальших дій.
Усі іноземні громадяни, які проживають і перебувають в Естонії, а також громадяни Естонії зобов'язані повідомляти Поліції безпеки про контакти з іноземними спецслужбами
Вона закликала тих, хто опинився під впливом ворожих розвідок, звертатися до Поліції безпеки за адресою [email protected].
"Естонія - демократична держава, яка підтримує людей. Але надзвичайно важливо, щоб самі громадяни проявляли ініціативу та бажання вийти з пасток, у які потрапили через дії ворожих спецслужб", - підкреслила Тууль.
Нагадаємо
У Німеччині заарештовано трьох громадян України, підозрюваних у плануванні атак на вантажний транспорт в інтересах Росії. Вони планували відправлення посилок з вибухівкою в Україну.