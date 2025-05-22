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Эстония депортировала гражданина Украины из-за связей с фсб

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Эстония аннулировала разрешение на проживание украинца Станислава Матлака, который контактировал с фсб. Его выдворили из страны и передали властям Украины.

Эстония депортировала гражданина Украины из-за связей с фсб

Эстония аннулировала вид на жительство и передала украинским властям гражданина Украины Станислава Матлака, который поддерживал контакты с российской фсб. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

По предложению Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Департамент полиции и пограничной охраны аннулировал вид на жительство Матлака из соображений национальной безопасности. Он проживал в стране с 2019 года

- говорится в сообщении.

КаПо установила, что украинец имел контакты с российской спецслужбой фсб и своими действиями поддерживал агрессию россии против Украины. Департамент полиции и пограничной охраны выдворил Матлака с территории Эстонии и передал его украинским властям для дальнейших действий.

Все иностранные граждане, проживающие и находящиеся в Эстонии, а также граждане Эстонии обязаны сообщать Полиции безопасности о контактах с иностранными спецслужбами

- отметила пресс-секретарь КаПо Марта Тууль.

Она призвала тех, кто оказался под влиянием вражеских разведок, обращаться в Полицию безопасности по адресу [email protected].

"Эстония - демократическое государство, которое поддерживает людей. Но чрезвычайно важно, чтобы сами граждане проявляли инициативу и желание выйти из ловушек, в которые попали из-за действий вражеских спецслужб", - подчеркнула Тууль.

Напомним

В Германии арестованы трое граждан Украины, подозреваемых в планировании атак на грузовой транспорт в интересах России. Они планировали отправку посылок со взрывчаткой в Украину.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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