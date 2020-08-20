Епідситуація з COVID-19 суттєво ускладнилася - РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Раді національної безпеки та оборони України констатували суттєве ускладнення епідемічної ситуації із захворюваністю на COVID-19 в країні. Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає УНН.
"В Україні суттєво ускладнилася епідемічна ситуація із захворюваності на COVID-19. В Україні протягом останньої доби коронавірусну хворобу виявлено у 2134 осіб, 40 людей померли", - сказано у повідомленні пресслужби РНБО.
Як зазначається, за даними лабораторних центрів, за цей період виявлено 2439 особи з підозрою на COVID-19, госпіталізовано 407 осіб, із них 38 медпрацівників.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (242), місті Київ (227), Чернівецькій (189), Львівській (183), Івано-Франківській (168), Рівненській (138), Одеській (127) та Тернопільській (115) областях.
За останню добу одужало 704 особи.
Всього з початку епідемії на території України виявлено 156 685 осіб з підозрою на COVID-19, підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 98 537 осіб. Показник захворюваності на COVID-19 становить 258,7 на 100 тис. населення.
Одужало 50441 осіб. Повідомлено про 2184 померлих осіб.
Апарат РНБО України закликає громадян бути свідомими і неухильно дотримуватися карантинних заходів.