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Експерт назвав кращі європейські напрямки для зустрічі Нового року

Експерт назвав кращі європейські напрямки для зустрічі Нового року

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Українці для зустрічі Нового року в Європі обирають дешеву Польщу, веселий Париж чи сніжну Лапландію. Про це розповів експерт туристичного бізнесу Володимир Токарчик в коментарі кореспонденту УНН.

"Серед лідерів (рейтингу країн, у яких прагнуть зустріти Новий рік українці - ред.) – країни Східної Європи завдяки стабільному транспортному сполученню та бюджетним цінам. Далі за популярністю ідуть європейські столиці – Париж, Мадрид, Рим, Відень, Афіни – саме там можна поринути у вир масових заходів, вуличних концертів та файр-шоу. Звісно, ці напрямки коштуватимуть українським туристам дорожче. А ще більш вартісними, але й цікавішими, будуть "справжні зимові" тури на свята до гірськолижних курортів Австрії, Андорри, Італії та до Лапландії - "царства Санта Клауса", - розповів експерт.

За його словами, Новий рік саме на півночі Скандинавських країн (Норвегії, Швеції та Фінляндії, на території яких і розташована Лапландія) буде до душі тим, хто шукає на свята див і справжньої зимової погоди.

"У Лапландії можна відвідати офіс Санта Клауса і Санта-Парк, проїхатись засніженим лісом на північних оленях або в упряжках хаскі, а якщо повезе – ще й побачити Північне сяйво. А найголовніше – провести святкові вихідні у зимовій казці зі снігом та морозами, чого у більшості країн Європи останнім часом ніхто не гарантує", - додав Токарчик.

При цьому він уточнив, що серед українців, які обирають закордонні подорожі для зустрічі Нового року, все більше прихильників подорожей саме до європейських країн. "Якщо відпочинок на морях щороку стабільно дорожчає, то завдяки зміцненню національної валюти та безвізу у дії все частіше українці обирають для себе європейські країни", - зазначив експерт.

Нагадаємо, новорічні та різдвяні свята у Києві проходитимуть на Софійській та Контрактовій площах. Так, у порівняні з минулим роком збільшиться кількість заходів та з’являться нові локації.

Для зустрічі Нового року і Різдва за кордоном українські туристи цього року обирають традиційні єгипетські курорти і пляжний відпочинок в екзотичних країнах.

Українські Національні Новини

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