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Ексміністр енергетики пояснив, чому не можна допускати імпорт електроенергії з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Україна має профіцит власної електроенергії. Платити кошти за імпортний продукт, паралельно обмежуючи власні генерації - недоцільно. Про це у коментарі УНН розповів колишній міністр енергетики Юрій Продан, коментуючи проект закону про відновлення імпорту електроенергії з РФ.

"Сьогодні ми маємо критичну ситуацію в енергетиці. І законопроекти, наслідком яких стане обмеження виробництва власної генерації на користь імпортного продукту, призведуть до повної руйнації галузі - шляхом погіршення фінансового і технічного стану наших електростанцій. Подібні спроби мають бути припинені", - пояснює він.

Законопроект подано у комерційний цілях, переконаний Продан. Депутати свідомо лобіюють інтереси окремих компаній, які хочуть купувати більш дешеву електроенергію з РФ.

"Я думаю, це чисто комерційний інтерес заінтересованих осіб, аби окремі підприємства заробляли на більш дешевій електроенергії. Звісна річ, що РФ це надзвичайно вигідно, тому що у них теж профіцит електроенергії. Росія завжди охоче продаватиме свою електроенергію Україні. Але повірте, все це - тимчасові речі. Наступить момент, коли у нас буде дефіцит електроенергії, і РФ, звісно ж, підвищить ціни на продукт", - додав Продан.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі за двосторонніми договорами став можливим восени 2019 року - після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус - голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг). Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов'язана з Ігорем Коломойським.

Зважаючи на профіцит виробництва власної електроенергії та спад споживання, на час карантину імпорт електроенергії з РФ та Білорусії був призупинений. Однак, народний обранець від "Слуги народу" Андрій Жупанин нині зареєстрував у ВР законопроект №3657-1 (альтернативний урядовому), який робить імпорт російської електроенергії знову можливим.

Противники цього законопроекту з енергетичного комітету ВР переконують, що його прийняття вб’є українську енергетику.

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