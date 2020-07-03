Экс-министр энергетики объяснил, почему нельзя допускать импорта электроэнергии из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Украина имеет профицит собственной электроэнергии. Платить деньги за импортный продукт, параллельно ограничивая собственные генерации - нецелесообразно. Об этом в комментарии УНН рассказал бывший министр энергетики Юрий Продан, комментируя проект закона о возобновлении импорта электроэнергии из РФ.
"Сегодня мы имеем критическую ситуацию в энергетике. И законопроекты, следствием которых станет ограничение производства собственной генерации в пользу импортного продукта, приведут к полному разрушению отрасли - путем ухудшения финансового и технического состояния наших электростанций. Подобные попытки должны быть прекращены", - объясняет он.
Законопроект подан в коммерческий целях, убежден Продан. Депутаты сознательно лоббируют интересы отдельных компаний, которые хотят покупать более дешевую электроэнергию из РФ.
"Я думаю, это чисто коммерческий интерес заинтересованных лиц, чтобы отдельные предприятия зарабатывали на более дешевой электроэнергии. Понятно, что РФ это очень выгодно, потому что у них тоже профицит электроэнергии. Россия всегда охотно будет продавать свою электроэнергию Украине. Но поверьте, все это - временные вещи. Наступит момент, когда у нас будет дефицит электроэнергии, и РФ, конечно же, повысит цены на продукт", - добавил Продан.
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам стал возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг). Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.
Несмотря на профицит производства собственной электроэнергии и спад потребления, на время карантина импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии был приостановлен. Однако, народный избранник от "Слуги народа" Андрей Жупанин сейчас зарегистрировал в ВР законопроект №3657-1 (альтернативный правительственному), который делает импорт российской электроэнергии снова возможным.
Противники этого законопроекта по энергетическому комитету ВР утверждают, что его принятие убьет украинскую энергетику.