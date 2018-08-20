Екс-голова ЦРУ готовий подати до суду на Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив у неділю, що він серйозно розглядає можливість судового позову після того, як президент США Дональд Трамп відкликав його допуск до секретної інформації минулого тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на NBC News.
Бреннан назвав таке рішення прикладом "кричущого зловживання владою і авторитетом" Трампом. І додав, що він розглядає правові варіанти, щоб, можливо, отримати припис, щоб зупинити Трампа від закриття доступу до секретної інформації через критичны зауваження у майбутньому.
"Якщо мої допуски і моя репутація - це ціна, яку я повинен заплатити, щоб запобігти таким діям Дональда Трампа щодо інших людей, для мене це невелика ціна", - сказав Бреннан.
"Якщо це буде означати похід до суду, я зроблю це", - додав екс-голова ЦРУ.
Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент відкликав у Бреннана доступ до секретної інформації. Вона зазначила, що Дональд Трамп пішов на цей крок, щоб запобігти витоку такого роду даних. Крім того, за її словами, президент розглядає можливість позбавити допуску ще одного колишнього голову ЦРУ Майкла Хайдена, екс-керівника ФБР Джеймса Комі, екс-помічника Обами з національної безпеки Сьюзан Райс, колишнього голови Національної розвідки Джеймса Клеппера, колишнього заступника директора ЦРУ Ендрю Маккейба і екс-генпрокурора Саллі Єйтс.