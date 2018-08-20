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Экс-глава ЦРУ готов подать в суд на Трампа

Киев • УНН

 • 10221 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил в воскресенье, что он серьезно рассматривает возможность судебного иска после того, как президент США Дональд Трамп отозвал его допуск к секретной информации на прошлой неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBC News.

Экс-глава ЦРУ готов подать в суд на Трампа

Бреннан назвал такое решение примером "вопиющего злоупотребления властью и авторитетом" Трампом. И добавил, что он рассматривает правовые варианты, чтобы, возможно, получить предписание, чтобы остановить Трампа от закрытия доступа к секретной информации из-за критических замечаний в будущем.

"Если мои допуски и моя репутация - это цена, которую я должен заплатить, чтобы предотвратить такие действия Дональда Трампа в отношении других людей, для меня это небольшая цена", - сказал Бреннан.

"Если это будет означать поход в суд, я сделаю это", - добавил экс-глава ЦРУ.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент отозвал у Бреннана доступ к секретной информации. Она отметила, что Дональд Трамп пошел на этот шаг, чтобы предотвратить утечку такого рода данных. Кроме того, по ее словам, президент рассматривает возможность лишить допуска еще одного бывшего главу ЦРУ Майкла Хайдена, экс-руководителя ФБР Джеймса Коми, экс-помощника Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывшего главы Национальной разведки Джеймс Клэппер, бывшего заместителя директора ЦРУ Эндрю Маккейба и экс-генпрокурора Салли Йейтс.

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