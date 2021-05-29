Джиган таки виступив в Одесі попри скандал: у мережі з'явилися відео

Деталі

У п'ятницю ввечері активіст написав, що "спільними зусиллями концерт Джигана вдалося скасувати". Попри це, в соціальних мережах артиста, починаючи з 20:00, активно публікувалися відео та фото з нічної вечірки, яка відбулася в одному з ресторанів.



В офіційному Instagram-акаунті ресторану повідомлялося, що репер виступає в честь відкриття закладу.

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Пізніше, Ганул заявив, що в зв'язку з виступом в Одесі, нібито народні депутати звернуться до СБУ для відкриття відкриття кримінального провадження щодо цього. "Людина, публічно підтримала агресію Росії проти України і визнає Крим російським, і спокійно гастролює по Україні", - зазначив Ганул.

Як написав на своїй сторінці в Facebook активіст Сергій Стерненко, за день до цього Джиган виступав у Києві. Варто відзначити, що сам артист в Instagram опублікував пост, в якому, крім концерту в Одесі, згадується Київ.

Довідково

Джиган народився в Одесі, де і почав кар'єру. Однак, згодом, опинився у РФ, у 2007 році, за даними з відкритих джерел, він став офіційним артистом російського лейблу Black Star Inc.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України вирішив запропонувати Раді національної безпеки і оборони ввести санкції щодо 11 російських артистів за незаконне відвідування території тимчасово окупованого Криму.