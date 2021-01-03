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Дубінський розповів, як підприємливі нардепи приторговували квитками на чартер, що летить на Мальдіви

Київ • УНН

 • 24923 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Народним депутатам від "Слуги народу" заборонили вирушати у відпустку на дорогі курорти після інформації про те, що група народних обранців планує влаштувати на Мальдівах новорічний корпоратив. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський в інтерв'ю з Анастасією Дайнод на телеканалі ZIK, передає УНН.

Дубінський розповів, як підприємливі нардепи приторговували квитками на чартер, що летить на Мальдіви

"Їм заборонили їхати в Домінікану... Там була така історія: низка народних депутатів, що відноситься до однієї групи впливу, вирішили корпоратив новорічний влаштувати на Мальдівах... Вони з одного боку зняли чартер, який летить прямо на Мальдіви, з Києва, десь дозаправляється, але летить на Мальдіви. Але так як в чартері 75 місць, а цих жлобів 30 осіб, то 45 місць вони виставили на продаж в турагентство, воно почало продавати місця в цьому літаку", - розповів Дубінський.

За його словами, депутати про свої плани не поширювалися, але, з огляду на те, що туроператор був в курсі, і за їх рахунок рекламував подорож, інформація незабаром стала публічною. Потім, повідомив Дубінський, народні обранці почали стверджувати, що інформація про запланований чартер - це фейк.

"Потім виявилося, що правда. Настукали їм по вухах, і все, і вони повинні були замінити корпоративну поїздку на Мальдіви Єгиптом... Вони всі їдуть в Rixos, всі народні депутати "Слуги народу" будуть в Єгипті в Rixos (інтерв'ю було записано до нового року - ред.)", - додав нардеп.

Відзначимо, в грудні низка ЗМІ повідомила, що народний депутат від "Слуги народу" Валерій Колюх під час засідання Верховної Ради вибирав готель за кордоном. При цьому він нібито згадував Домініканську республіку і Єгипет.

Нагадаємо, раніше народний депутат України від фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев заявив, що Президент України Володимир Зеленський не забороняв нардепам від "Слуги народу" під час відпустки відвідувати зарубіжні курорти, але з огляду на ситуацію в країні народні обранці повинні діяти "відповідно до моральних засад". 

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