У “Слузі народу” розповіли, чи забороняв Зеленський відпочивати їм закордоном

“Я не збираюся нікуди їхати. В мене маленька дитина вдома — два з половиною місяці. Тому, в мене без варіантів. Я й так не дуже роз'їжджаюся по закордонах на відпочинок. Зважаючи на таку поважну й приємну причину я взагалі буду, безперечно, вдома й зустрічатиму Новий Рік з родиною. А щодо заборон Президента, то, дивіться, ми ж дорослі хлопчики й дівчатка. Які заборони можуть бути щодо відпочинку в тій чи іншій країні? Зрозуміло, що ми повинні діяти до якихось моральних засад і розуміти, якщо в нас найбідніша країна Європи й ми бідне суспільство, зважаючи на рівень соціальних виплат, на рівень забезпеченості населення, то коли депутат їде на Занзібар чи Мальдіви, то це, напевно, виклик”, - зазначив нардеп.

Також Гетманцев прокоментував інформацію про те, що голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко відпочиватиме в Єгипті, “окремі дати” відпочинок у Єгипті може дозволити собі будь-який українець.

“Я вважаю, що з огляду на стан, який є в країні, ані депутати, ані міністри, ані Президент та інші високопосадовці не мають взагалі часу на відпочинок. Я вважаю, що в країні на стільки багато справ, що говорити про відпочинок, такий як у колишньому житті, немає будь-якого сенсу", - сказав Гетьманцев.

Також він зазначив, що його діти навчаються в Україні й він бачить свою родину “лише на Батьківщині”.

“Я мрію побудувати тут належний рівень сервісу, щоб це було доступно кожному, в тому числі й мені”, - підсумував нардеп.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський планує зустріти Новий рік у своїй резиденції в Карпатах.