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В "Слуге народа" рассказали, запрещал ли Зеленский отдыхать им рубежом

Киев • УНН

 • 20435 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не запрещал нардепам от "Слуги народа" во время отпуска посещать зарубежные курорты, но учитывая ситуацию в стране народные избранники должны действовать "в соответствии с моральными устоями". Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев, информирует УНН.

В "Слуге народа" рассказали, запрещал ли Зеленский отдыхать им рубежом

"Я не собираюсь никуда ехать. У меня маленький ребенок дома - два с половиной месяца. Поэтому, у меня без вариантов. Я и так не очень разъезжаю за границей на отдых. Несмотря на такую важную и приятную причину я вообще буду, конечно, дома и встречать Новый Год с семьей. А относительно запретов Президента, то, смотрите, мы же взрослые мальчики и девочки. Какие запреты могут быть относительно отдыха в той или иной стране? Понятно, что мы должны действовать по каким-то моральным принципам и понимать, если у нас самая бедная страна Европы и мы бедное общество, учитывая уровень социальных выплат, на уровень обеспеченности населения, то когда депутат едет в Занзибар или Мальдивы, то это, наверное, вызов", - отметил нардеп.

Также Гетманцев прокомментировал информацию о том, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет отдыхать в Египте, "отдельные даты" отдыха в Египте может позволить себе любой украинец.

"Я считаю, что, учитывая состояние, в стране, ни депутаты, ни министры, ни Президент и другие чиновники не имеют вообще времени на отдых. Я считаю, что в стране настолько много дел, что говорить об отдыхе, таком как в прежней жизни, нет какого-либо смысла", - сказал Гетманцев.

Также он отметил, что его дети учатся в Украине и он видит свою семью "только на Родине".

"Я мечтаю построить здесь надлежащий уровень сервиса, чтобы это было доступно каждому, в том числе и мне", - подытожил нардеп.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в своей резиденции в Карпатах.

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