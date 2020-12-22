Корнієнко планує відпочивати взимку в "недорогому" Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко планує взимку відпочити в Єгипті. Про це він розповів під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
“Я збираюся на недорогий курорт — називається Єгипет”, — сказав Корнієнко.
Нагадаємо, у фракції “Слуга народу” народні депутати домовилися між собою не їхати на дорогі курорти.
Як повідомлялося, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявив, що новорічного корпоративу в “Слузі народу” не буде, а всі депутати, під час святкування новорічних свят не порушуватимуть карантинних обмежень.