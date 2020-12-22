Корнієнко планує відпочивати взимку в "недорогому" Єгипті

“Я збираюся на недорогий курорт — називається Єгипет”, — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, у фракції “Слуга народу” народні депутати домовилися між собою не їхати на дорогі курорти.

Як повідомлялося, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявив, що новорічного корпоративу в “Слузі народу” не буде, а всі депутати, під час святкування новорічних свят не порушуватимуть карантинних обмежень.