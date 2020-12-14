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"Слуги народу" залишаться без новорічного корпоративу

Київ • УНН

 • 13086 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявив, що новорічного корпоративу в “Слузі народу” не буде, а всі депутати, під час святкування новорічних свят не порушуватимуть карантинних обмежень. Про це політик заявив під час брифінгу після завершення засідання фракції, інформує УНН.

"Слуги народу" залишаться без новорічного корпоративу

“Дивіться, такі питання навіть непристойно задавати зараз, у рамках того, що відбувається. Зрозуміло, що ні про які корпоративи мова не йде зараз, враховуючи епідемічну та економічну ситуацію в країні. Ми можемо просто потиснути, а навіть не потиснути, а кулачками отак (показує — ред.) зробити в останній робочий день цього місяця, пленарний — маю на увазі. А далі всі в своєму робочому порядку, кожен у своїй родині буде святкувати не порушуючи правил карантину. Так, у своєму оточенні, з помічниками й так далі”, - заявив Корнієнко.

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Нагадаємо, ще в листопаді нардеп Євгенія Кравчук заявила в коментарі УНН, що фракція “Слуга народу” цього року не буде збиратися на новорічний корпоратив, вони закликають приватні компанії також не влаштовувати святкування — заради безпеки.

Проте минулого року фракція “Слуга народу” влаштовувала благодійний новорічний корпоратив, квиток на який коштував 2,5 тис. грн.

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