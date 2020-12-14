"Слуги народу" залишаться без новорічного корпоративу

“Дивіться, такі питання навіть непристойно задавати зараз, у рамках того, що відбувається. Зрозуміло, що ні про які корпоративи мова не йде зараз, враховуючи епідемічну та економічну ситуацію в країні. Ми можемо просто потиснути, а навіть не потиснути, а кулачками отак (показує — ред.) зробити в останній робочий день цього місяця, пленарний — маю на увазі. А далі всі в своєму робочому порядку, кожен у своїй родині буде святкувати не порушуючи правил карантину. Так, у своєму оточенні, з помічниками й так далі”, - заявив Корнієнко.

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Нагадаємо, ще в листопаді нардеп Євгенія Кравчук заявила в коментарі УНН, що фракція “Слуга народу” цього року не буде збиратися на новорічний корпоратив, вони закликають приватні компанії також не влаштовувати святкування — заради безпеки.

Проте минулого року фракція “Слуга народу” влаштовувала благодійний новорічний корпоратив, квиток на який коштував 2,5 тис. грн.